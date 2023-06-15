Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:15, 15 июня 2023Бывший СССР

В «Росэнергоатоме» заявили об отношении Киева к безопасности на ЗАЭС

Карчаа: киевский режим и Запад не заинтересованы в ядерной безопасности на Запорожской АЭС
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Киев не заинтересован в ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил в эфире телеканала «Россия 24» советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

По его словам, для киевского режима и его союзников-спонсоров ядерная безопасность не имеет значения. «Поэтому очень много имитации вокруг ядерной безопасности», — уточнил Карчаа.

Он добавил, что если бы украинская сторона переживала о ядерной безопасности, то Вооруженные силы Украины (ВСУ) никогда бы не открывали огонь по объекту.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска вывели из строя все подстанции, которые обслуживали ЗАЭС. На станции включены лишь два блока, которые вырабатывают электроэнергию и по сути обслуживают лишь сами себя, не поставляя электроэнергию потребителям.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В США допустили мирные переговоры по Украине на своих условиях
    Стало известно об отсутствии превышений нормативов по радиации на ЗАЭС
    В США оценили захват Россией украинских Leopard 2 и M2 Bradley
    Стал известен первый финалист Лиги Наций
    Западные чиновники заявили о тяжелом ходе контрнаступления ВСУ
    Росгвардия обнаружила в ЛНР базу украинских силовиков для подготовки диверсантов
    В «Росэнергоатоме» заявили об отношении Киева к безопасности на ЗАЭС
    Россия поднимет в СБ ООН вопрос о расследовании диверсии на «Северных потоках»
    Первый секс-чемпионат в истории обернулся катастрофой. Зачем его затеяли, кто представлял Россию и что пошло не так?
    По всей территории Украины объявили воздушную тревогу
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.