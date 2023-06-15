В «Росэнергоатоме» заявили об отношении Киева к безопасности на ЗАЭС

Карчаа: киевский режим и Запад не заинтересованы в ядерной безопасности на Запорожской АЭС

Киев не заинтересован в ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил в эфире телеканала «Россия 24» советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

По его словам, для киевского режима и его союзников-спонсоров ядерная безопасность не имеет значения. «Поэтому очень много имитации вокруг ядерной безопасности», — уточнил Карчаа.

Он добавил, что если бы украинская сторона переживала о ядерной безопасности, то Вооруженные силы Украины (ВСУ) никогда бы не открывали огонь по объекту.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска вывели из строя все подстанции, которые обслуживали ЗАЭС. На станции включены лишь два блока, которые вырабатывают электроэнергию и по сути обслуживают лишь сами себя, не поставляя электроэнергию потребителям.