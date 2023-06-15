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12:42, 15 июня 2023Мир

Захарова назвала условие использования Россией ядерного оружия

Захарова: использование Россией ядерного оружия возможно только в оборонительных целях
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Использование Россией ядерного оружия возможно только в оборонительных целях и ограничено чрезвычайными обстоятельствами. Условие гипотетического применения оружия назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Российская политика в области ядерного сдерживания носит сугубо оборонительный характер, а гипотетическое использование ядерного оружия четко ограничивается чрезвычайными обстоятельствами в рамках сугубо оборонительных целей», — отметила дипломат.

Ранее представитель российского дипломатического ведомства назвала возможные поставки Западом ядерного оружия Киеву концом всему. При этом она оценила такое развитие событий маловероятным, если на Западе все еще присутствует «логика самосохранения».

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    Семен Александров
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