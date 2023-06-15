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23:02, 15 июня 2023Спорт

«Зенит» сыграл вничью со сборной России в ретроматче

«Зенит» со счетом 1:1 сыграл со сборной России в ретроматче в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Зенит» сыграл вничью со сборной России по футболу в ретроматче в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команды провели два тайма по 30 минут. Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе сборной России голом на 45-й минуте отметился Евгений Алдонин. Среди игроков «Зенита» ворота на 56-й минуте поразил Павел Погребняк.

Матч приурочили к пятнадцатилетию побед «Зенита» в Кубке и Суперкубке Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Также этой игрой отметили пятнадцатилетие успешного выступления сборной России на чемпионате Европы. В 2008 году команда завоевала бронзовые медали турнира.

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    Ксения Курашкина
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