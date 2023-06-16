Путин назвал Ширака человеком энциклопедических знаний

Президент России Путин назвал экс-лидера Франции Ширака человеком энциклопедических знаний

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал бывшего президента Франции Жака Ширака, умершего в 2019 году, крупным политическим деятелем и человеком энциклопедических знаний.

«Некоторые сегодняшние лидеры не имеют даже высшего образования, но такова специфика политсистемы в некоторых странах, что выбрасывает наверх людей с такой слабой культурой общеобразовательной. Ширак был крупным политическим деятелем», — рассказал Путин.

Ранее политик также объявил минуту молчания на ПМЭФ в память об умершем экс-премьере Италии Сильвио Берлускони. Он скончался в возрасте 86 лет в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане 12 июня.

Ширак умер 26 сентября 2019-го.