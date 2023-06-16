Стало известно о возможном наказании для задержанной звезды «Беспринципных»

Адвокат Жорин рассказал, что задержанной звезде «Беспринципных» может грозить до 15 лет

Российский адвокат Сергей Жорин в беседе с News.ru рассказал, какое наказание может грозить актрисе и звезде сериала «Беспринципные» Кристине Бабушкиной и ее супругу Андрею Гацунаеву, которых задержали в центре Москвы с белым порошком.

По словам юриста, паре может грозить от 3 до 15 лет лишения свободы по статье 228 Уголовного кодекса РФ о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических веществ. Жорин добавил, что срок зависит от объема провозимого вещества.

«При значительном размере перевозимого вещества обвиняемый может получить до трех лет лишения свободы. При крупном размере — от трех до 10 лет, в особо крупном — до 15 лет лишения свободы», — рассказал адвокат.

Жорин отметил, что если запрещенное вещество будет обнаружено в крови водителя — его лишат прав на срок, определяемый судом, если в крови пассажира — он понесет административную ответственность за употребление наркотиков. В обоих случаях задержанные будут поставлены на учет в наркологическом диспансере. Против них также возбудят уголовное дело по статье о сбыте запрещенных веществ.

Логика полицейских следующая — обнаруженные вещества были где-то приобретены, следовательно, есть состав преступления. Далее следствие должно установить место приобретения и продавца Сергей Жорин адвокат

В ночь на 16 июня сообщалось, что Кристина Бабушкина была задержана вместе с мужем Андреем Гацунаевым. Пару отправили на медосвидетельствование, а обнаруженное вещество проверят эксперты.

Позже Московский драматический театр имени Ермоловой отменил спектакль под названием «Неидеальный Че» с участием актрисы.