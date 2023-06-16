Губернатор Запорожья рассказал про обстановку с контрнаступлением ВСУ

Балицкий сообщил, что ВСУ не смогли взять ни одного стратегического пункта на Запорожье

За последние девять дней контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли занять ни одного стратегически важного пункта в Запорожской области. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, пишет РИА Новости.

Описывая обстановку на линии соприкосновения, глава области сообщил, что российская армия успешно «переваривает противника», который пытается наступать волнами.

«На мой взгляд, украинская сторона делает это для так называемой "перемоги", не считаясь со своими потерями», — заверил Балицкий.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ активизировали попытки наступать под Ореховым. Целью атак является прорыв к городу Токмак, захватив который противник сможет устремиться к Азовскому морю.