Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:49, 16 июня 2023Ценности

Фанат захотел продать очки Бейонсе с концерта за полтора миллиона рублей

Фанат певицы Бейонсе Глобал Валентино решил продать ее очки за полтора миллиона рублей

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Фанат певицы Бейонсе Глобал Валентино захотел продать ее солнцезащитные очки за полтора миллиона рублей. Соответствующую информацию публикует NY Post.

20-летний начинающий режиссер рассказал, что звезда дважды бросила поклонникам упомянутый аксессуар во время концерта, вследствие чего он достался Валентино. По словам собеседника издания, он решил выставить на продажу солнцезащитные очки итальянского бренда Off-White, принадлежащие артистке, за 19 тысяч долларов (1,59 миллиона рублей) на аукционе Omega Auctions.

Материалы по теме:
Стразы, стринги, ирокез. Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Стразы, стринги, ирокез.Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
14 августа 2021
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022

Валентино объяснил, что расстаться с аксессуаром ему было трудно, однако вырученные средства он намерен инвестировать в свою семью и карьеру. «То, что Бейонсе дважды подарила мне вещь, безусловно, останется самым теплым воспоминанием в моей жизни», — признался он.

При этом на официальном сайте аукциона предмет рекламируют как «Солнцезащитные очки Off-White Бейонсе, которые она носила на сцене». Представители Omega Auctions заявили, что торги пройдут 4 июля.

В апреле Павел Дуров проиграл в борьбе за автомобильный номер за миллиард рублей. По его словам, 8 апреля в Дубае состоялся благотворительный аукцион, организованный министерством транспорта. Стартовая цена лота составила 15 миллионов дирхамов (331 миллион рублей).

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости
    В ДНР высказались о потерях Киева в ходе контрнаступления
    Русские хакеры напали на сотни западных компаний и госорганы. Среди их жертв — «Би-би-си», Shell и Минэнерго США
    Делегацию президента ЮАР заблокировали в самолете после прибытия в Польшу
    Путин начал выступление на пленарном заседании ПМЭФ
    В России признали нехватку работников для технологического суверенитета
    В России начались испытания макета «Ангары-А5»
    В Госдуме высказались об идее легализовать продажу алкоголя онлайн
    Банда «менял» из Киргизии похитила у москвичей четверть миллиарда рублей
    Украинского офицера осудили на 23 года за приказ обстрелять больницу в Волновахе
    ЕС назвал условие для поддержки инициативы африканских лидеров по Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.