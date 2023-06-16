Фанат захотел продать очки Бейонсе с концерта за полтора миллиона рублей

Фанат певицы Бейонсе Глобал Валентино решил продать ее очки за полтора миллиона рублей

Фанат певицы Бейонсе Глобал Валентино захотел продать ее солнцезащитные очки за полтора миллиона рублей. Соответствующую информацию публикует NY Post.

20-летний начинающий режиссер рассказал, что звезда дважды бросила поклонникам упомянутый аксессуар во время концерта, вследствие чего он достался Валентино. По словам собеседника издания, он решил выставить на продажу солнцезащитные очки итальянского бренда Off-White, принадлежащие артистке, за 19 тысяч долларов (1,59 миллиона рублей) на аукционе Omega Auctions.

Валентино объяснил, что расстаться с аксессуаром ему было трудно, однако вырученные средства он намерен инвестировать в свою семью и карьеру. «То, что Бейонсе дважды подарила мне вещь, безусловно, останется самым теплым воспоминанием в моей жизни», — признался он.

При этом на официальном сайте аукциона предмет рекламируют как «Солнцезащитные очки Off-White Бейонсе, которые она носила на сцене». Представители Omega Auctions заявили, что торги пройдут 4 июля.

В апреле Павел Дуров проиграл в борьбе за автомобильный номер за миллиард рублей. По его словам, 8 апреля в Дубае состоялся благотворительный аукцион, организованный министерством транспорта. Стартовая цена лота составила 15 миллионов дирхамов (331 миллион рублей).