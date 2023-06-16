Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:15, 16 июня 2023Ценности

Самая сексуальная в мире волейболистка показала фигуру в бикини

Волейболистка Кайла Симмонс показала фигуру в ярко-розовом бикини

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую в сети прозвали самой сексуальной волейболисткой в мире, показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованном снимке звезда предстала на фоне моря. При этом она надела ярко-розовое бикини, состоящее из плавок и лифа с треугольными чашками, который частично оголил ее грудь. Также спортсменка распустила длинные волосы и дополнила образ серьгами-кольцами. «Быстрое погружение», — подписала она пост.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

Известно, что Симмонс регулярно получает в свой адрес вопросы по поводу пластики груди. Девушка, в свою очередь, отвечает, что никогда не прибегала к коррекции фигуры. Кроме того, по словам инфлюэнсерши, в школе она мечтала о маленькой груди, чтобы облегчить занятия волейболом.

В апреле Кайла Симмонс опубликовала серию снимков, на которых она позирует на фоне Эйфелевой башни в облегающих джинсах и кроп-топе белого цвета с глубоким декольте, демонстрирующем грудь. При этом в руках спортсменка держит сумку в тон образа, а ее волосы распущены.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине рассказали о состоянии главы разведки Буданова
    Самая сексуальная в мире волейболистка показала фигуру в бикини
    Эминем подвел свою дочь к алтарю на ее свадьбе
    Финляндия подготовит 17-й пакет военной помощи Украине
    Учившийся в ВВС США пилот ВСУ погиб в одном из первых вылетов
    Опровергнуто представление о зарождении жизни на Земле
    ВСУ обстреляли Новую Каховку
    Тренер рассказала о лучшем сете упражнений для сжигания жира
    Колонну МАГАТЭ остановила стрельба по пути на Украину
    Байден нахамил журналисту после вопроса об украинском досье
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.