Самая сексуальная в мире волейболистка показала фигуру в бикини

Волейболистка Кайла Симмонс показала фигуру в ярко-розовом бикини

Американка Кайла Симмонс, которую в сети прозвали самой сексуальной волейболисткой в мире, показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованном снимке звезда предстала на фоне моря. При этом она надела ярко-розовое бикини, состоящее из плавок и лифа с треугольными чашками, который частично оголил ее грудь. Также спортсменка распустила длинные волосы и дополнила образ серьгами-кольцами. «Быстрое погружение», — подписала она пост.

Известно, что Симмонс регулярно получает в свой адрес вопросы по поводу пластики груди. Девушка, в свою очередь, отвечает, что никогда не прибегала к коррекции фигуры. Кроме того, по словам инфлюэнсерши, в школе она мечтала о маленькой груди, чтобы облегчить занятия волейболом.

В апреле Кайла Симмонс опубликовала серию снимков, на которых она позирует на фоне Эйфелевой башни в облегающих джинсах и кроп-топе белого цвета с глубоким декольте, демонстрирующем грудь. При этом в руках спортсменка держит сумку в тон образа, а ее волосы распущены.