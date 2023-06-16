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10:11, 16 июня 2023Россия

Украинский беспилотник попытался атаковать российский радиозавод под Брянском

Беспилотник ВСУ попытался атаковать радиозавод в Брянской области

Фото: РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать радиозавод в Суземке Брянской области минувшей ночью. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что дрон был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Согласно предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Последствия на земле уточняются.

Ранее сообщалось, что в Курской области строитель защитных сооружений пострадал из-за атаки дрона.

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