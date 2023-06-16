Украинский беспилотник попытался атаковать российский радиозавод под Брянском

Беспилотник ВСУ попытался атаковать радиозавод в Брянской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать радиозавод в Суземке Брянской области минувшей ночью. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что дрон был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Согласно предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Последствия на земле уточняются.

Ранее сообщалось, что в Курской области строитель защитных сооружений пострадал из-за атаки дрона.