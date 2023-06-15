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12:13, 15 июня 2023Россия

В Курской области строитель защитных сооружений пострадал из-за атаки дрона

Shot: в Курской области из-за атаки дрона пострадал строитель защитных сооружений
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Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Глушковском районе Курской области из-за атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал строитель защитных сооружений. Об этом пишет Shot.

По данным авторов поста, 14 июня на территорию приграничного региона залетел беспилотник, который сбросил боеприпас. В результате был ранен 49-летний мужчина. Его госпитализировали с осколочным ранением ноги. Защитная линия не повреждена, подчеркивает канал.

Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что ВСУ обстреляли поселок Глушково. Власти зафиксировали семь прилетов. В результате пострадали два человека, которые получили осколочные ранения средний тяжести. Кроме того, были повреждены два многоквартирных жилых дома, два частных домовладения, четыре машины, детский сад, Дом культуры и два административных здания.

За день до этого, 13 июня, Глушково также было атаковано ВСУ. На кадрах с последствиями обстрела видно поврежденные постройки — у некоторых зданий разрушена кровля и выбиты окна. Всего зафиксировано 12 прилетов. Повреждения получили около 10 жилых домов, кинотеатр, несколько административных зданий и два автомобиля.

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