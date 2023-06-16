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19:33, 16 июня 2023Наука и техника

Apple изобрела iPhone с защищенным корпусом

Appleinsider: инженеры Apple создали устойчивый к царапинам корпус для смартфонов

Фото: Unsplash

Специалисты американской компании Apple изобрел корпус для смартфона, устойчивый к физическому воздействию и повреждениям. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Авторы медиа нашли в сети патент Apple на корпус для смартфонов, изготовленный из устойчивых к царапинам и падению девайса материалов. Корпус создали из «износостойких элементов». Также он имеет невидимый глазу рисунок, размер между элементами корпуса составляет от 10 до 100 микрон.

В пояснении к патенту говорится, что для защиты iPhone от царапин можно использовать созданный из металла корпус, однако в этом случае велика вероятность появления помех. В связи с этим авторы изобретения предложили использовать композитные материалы на основе металлов и керамики. По словам инженеров, смартфон с защищенным корпусом практически не нуждается в чехлах и прочих аксессуарах.

Автором изобретения указан Кристофер Д. Пресет. По словам журналистов, ранее этот же специалист патентовал зарядку MagSafe на основе стеклокерамических компонентов, которая позволяет передавать беспроводным путем не только электричество, но и данные.

В марте компания Apple описала концепцию экрана для складного смартфона, защищенного от падений. В документе говорится, что дисплей устройства получает информацию от датчиков и при падении складывается.

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    Андрей Ставицкий
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