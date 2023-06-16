Экипаж горящего судна в Приморье отказался от эвакуации

МЧС: экипаж горящего судна Beks Force у берегов Находки в Приморье отказался от эвакуации

Экипаж горящего у берегов Находки в Приморском крае иностранного судна Beks Force отказался от эвакуации. Об этом сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что авиация находится в состоянии готовности. «Судно на плаву, не тонет», — добавили там.

В пятницу, 16 июня, стало известно, что балкер Beks Force под флагом Маршалловых Островов загорелся у берегов Находки в Приморье. Сообщалось, что экипаж судна состоит из 25 человек, двое из них пострадали. В район бедствия направлены проходящие суда.

Ранее в рыбном порту Мурманска загорелось судно «Принцесса Арктики». При возгорании на судне находились семь человек, шестеро из которых самостоятельно эвакуировались. Еще одного спасли пожарные после прибытия.