Дом Уолта Диснея в США предложили для аренды

Дом Уолта Диснея в Лос-Фелисе предложили арендовать за 40 тысяч долларов в месяц

Дом знаменитого мультипликатора Уолта Диснея предложили арендовать в США. Об этом сообщает New York Post.

Особняк расположен в лос-анджелесском районе Лос-Фелис. Нынешний владелец предложил арендовать его за 40 тысяч долларов (около 3,3 миллиона рублей) в месяц. Уолт Дисней проживал в этом доме вместе со своей семьей в период с 1932 по 1950 годы.

Интерьер выполнен преимущественно с использованием белого, коричневого, красного и зеленого цветов. В особняке площадью около 585,2 квадратных метра есть четыре спальни, пять ванных комнат, а также двухэтажная гостиная, кухня, столовая, несколько гардеробных и домашний кинотеатр, сохраненный в оригинальном дизайне — его Дисней использовал для просмотра своих постановок. Среди других особенностей объекта — наличие витражных окон, расписных потолков с деревянными балками и французских дверей в некоторых помещениях. Из окон особняка открывается вид на город.

На участке площадью примерно в 0,4 гектара есть бассейн, а также зона для приема пищи на свежем воздухе. Кроме того, на нем расположен игровой дом дочерей Диснея Дианы и Шэрон, который сохранился с тех пор. Для парковки автомобилей предусмотрена площадка на 10 машин.

В мае стало известно о том, что актер Майлз Теллер решил продать дом в жилом районе Студио-Сити в Лос-Анджелесе. Он и его жена, актриса Кили Сперри, приобрели объект в 2016 году.