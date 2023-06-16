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16:26, 16 июня 2023Бывший СССР

Шесть человек пострадали при обстреле ВСУ автобусной остановки в Донецке

Мэр Донецка сообщил, что при обстреле ВСУ автобусной остановки пострадали шесть человек

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Остановка общественного транспорта в Донецке попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин, его слова цитирует РИА Новости.

По данным градоначальника, украинская армия выпустила не менее шести снарядов калибром 155-милиметров по Кировскому району. От осколков пострадали жители, ждущие транспорт в центр города.

«Получили ранения как минимум шесть мирных граждан, один из них в тяжелом состоянии», — написал Кулемзин.

Он добавил, что от взрыва в ближайших домах вылетели стекла. Других подробностей обстрела чиновник пока не привел.

15 июня под обстрел ВСУ попал житель поселка Владимировка, расположенного неподалеку от Угледара, где продолжаются бои между российской и украинской армиями.

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    Алевтина Запольская
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