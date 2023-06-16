Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:23, 16 июня 2023Среда обитания

Россиянам назвали способы защитить квартиру от домушников

Эксперт по безопасности Приоров: защитить квартиру от домушников поможет правильная дверь

Фото: Audio und werbung / Shutterstock / Fotodom

Защитить квартиру от домушников поможет правильно выбранная входная дверь. Способы спастись от вторжения непрошенных гостей назвал россиянам доцент факультета безопасности Государственного университета просвещения Герман Приоров, пишет ФАН.

При выборе двери эксперт призвал обращать внимание не только на надежность материала, но и на его способность к подавлению посторонних звуков и запахов из подъезда. «При выборе входной двери учитывайте, что профессиональный грабитель вскроет любой замок за три-пять минут, а то и быстрее. Поэтому, несмотря на то, что деревянная дверь может быть более красивой, в качестве входной лучше выбрать металлическую. У нее есть дополнительная защита – штифты, которые входят в пазы дверной рамы при закрывании. Это поможет пусть ненадолго, но задержать грабителя», — посоветовал Приоров.

Материалы по теме:
«Открываешь окно и теряешь рассудок» Россияне скупают квартиры в небоскребах, а потом спешно их продают. Что их пугает?
«Открываешь окно и теряешь рассудок»Россияне скупают квартиры в небоскребах, а потом спешно их продают. Что их пугает?
19 апреля 2023
«Они особо не торговались» Россияне из Херсонской области активно скупают квартиры в Москве. Как им это удается?
«Они особо не торговались»Россияне из Херсонской области активно скупают квартиры в Москве. Как им это удается?
7 июня 2023

Отдельное внимание специалист рекомендует уделить установке замков — на них не следует экономить и поставить сразу два различного типа. При этом не обязательно выбирать очень сложные механизмы, так как эти параметры не влияют на время вскрытия двери, пояснил эксперт.

Для дополнительной защиты от воров можно установить вторую дверь, считает Приоров. Даже деревянная конструкция с простыми замками станет дополнительной преградой для взломщика и увеличит время вскрытия квартиры.

«Если вы уходите ненадолго, железную дверь можно закрыть на один замок. При отъезде на длительный срок, особенно во время праздников и летних отпусков, двери надо закрывать на оба замка. А если хотите чувствовать себя совсем спокойно, установите в квартире охранную сигнализацию», — добавил эксперт.

Ранее россиянам назвали способы защитить велосипед от кражи. Для этого необходимо соблюдать ряд правил — например, не оставлять такой транспорт в подъезде и пользоваться хорошими замками.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости
    В Киеве прогремели взрывы после ракетного удара
    Съемки продолжения сериала «Кумир» оказались под угрозой срыва из-за The Weeknd
    Президент ОАЭ вновь пришел на встречу с Путиным в кроссовках
    Россиянам разрешат ночной кутеж в отелях Турции
    Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в обмене военнопленными
    40-летняя «слишком красивая» женщина пожаловалась на хамство завистниц
    Власти Китая решат проблему ухода за пожилыми людьми с помощью миллионов роботов
    Самый доступный iPhone подешевел в России
    В России детскую площадку закрыли через две недели после торжественного открытия
    В Сбере назвали долю валютных вкладов в общем объеме средств физлиц
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.