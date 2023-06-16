Россиянам назвали способы защитить квартиру от домушников

Эксперт по безопасности Приоров: защитить квартиру от домушников поможет правильная дверь

Защитить квартиру от домушников поможет правильно выбранная входная дверь. Способы спастись от вторжения непрошенных гостей назвал россиянам доцент факультета безопасности Государственного университета просвещения Герман Приоров, пишет ФАН.

При выборе двери эксперт призвал обращать внимание не только на надежность материала, но и на его способность к подавлению посторонних звуков и запахов из подъезда. «При выборе входной двери учитывайте, что профессиональный грабитель вскроет любой замок за три-пять минут, а то и быстрее. Поэтому, несмотря на то, что деревянная дверь может быть более красивой, в качестве входной лучше выбрать металлическую. У нее есть дополнительная защита – штифты, которые входят в пазы дверной рамы при закрывании. Это поможет пусть ненадолго, но задержать грабителя», — посоветовал Приоров.

Отдельное внимание специалист рекомендует уделить установке замков — на них не следует экономить и поставить сразу два различного типа. При этом не обязательно выбирать очень сложные механизмы, так как эти параметры не влияют на время вскрытия двери, пояснил эксперт.

Для дополнительной защиты от воров можно установить вторую дверь, считает Приоров. Даже деревянная конструкция с простыми замками станет дополнительной преградой для взломщика и увеличит время вскрытия квартиры.

«Если вы уходите ненадолго, железную дверь можно закрыть на один замок. При отъезде на длительный срок, особенно во время праздников и летних отпусков, двери надо закрывать на оба замка. А если хотите чувствовать себя совсем спокойно, установите в квартире охранную сигнализацию», — добавил эксперт.

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