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18:46, 16 июня 2023Силовые структуры

ФСБ пришла с обыском в военкоматы российского города

В Екатеринбурге ФСБ пришла с обысками в военные комиссариаты по делу о взятке

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ пришли с обысками в военные комиссариаты Кировского и Октябрьского районов города. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает Ura.Ru со ссылкой на источник.

По данным издания, российские силовики привлекли для операции спецназ. Сотрудники ФСБ изъяли личные дела ряда призывников по факту незаконного освобождения от призыва. Силовики полагают, что не обошлось без взятки. Уже допрошены несколько врачей медицинской комиссии. В региональном военкомате происходящее не комментируют.

22 июля 2022 года силовики задержали военкома Якутска Афанасия Захарова после обыска в квартире.

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    Владимир Седов
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