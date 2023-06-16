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20:22, 16 июня 2023Россия

Депутат Хинштейн заявил о плакавших на словах Путина о гитлеровцах гостях ПМЭФ

Депутат Госдумы Хинштейн заявил, что на словах Путина о гитлеровцах гости ПМЭФ заплакали

Фото: Екатерина Чеснокова / Фотохост-агентство РИА Новости

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что во время речи президента России Владимира Путина о гитлеровцах гости Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заплакали. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.

«Он говорил не просто от сердца, в искреннем таком надрыве... В зале в этот момент, когда он говорил, у меня внутри у самого все зазвенело. Я смотрел, я видел, что в зале у многих на глазах начали появляться слезы», — сказал парламентарий.

В пятницу, 16 июня, Путин выступил на ПМЭФ. В числе прочих слов он заявил, что «сегодня на пьедестал почета на Украине возведены неонацисты и последыши Гитлера».

Форум проходит в Санкт-Петербурге уже в 16-й раз. Главная тема в этом году — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Президент ранее сообщал, что его выступление будет посвящено развитию России и планам по самым разным направлениям.

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    Никита Абрамов
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