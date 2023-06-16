Аналитик предупредил о росте инфляции в ряде направлений

Аналитик Клещев предупредил о росте инфляции до конца года

Инфляция будет ускоряться до конца 2023 года. В частности, опережающими темпами дорожают услуги, что вызывает некоторую тревогу. Также наблюдается умеренный рост цен непродовольственных товаров. Об этом «Ленте.ру» рассказал аналитик, инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев.

«Годовая инфляция в мае составила 2,5 процента против 2,3 в апреле. Это указывает на то, что эффект высокой базы прошлого года уже в значительной степени пройден. Можно ожидать ускорение инфляции до конца года», — сказал аналитик.

По словам Клещева, опережающими темпами дорожают услуги. Одновременно с этим наблюдается некоторое снижение цен на продовольственные товары — падение в этой категории составило 0,9 процента годовых.

«Сезонное снижение цен в продовольствии сочетается с умеренным ростом цен непродовольственных товаров. Майские данные показали, что рост цен на непродовольственные товары за год составил 0,2 процента, на услуги — 11 процентов», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Баланс рисков, как отметил аналитик, еще больше сместился в сторону проинфляционных. Ввиду этого Клещев не исключил, что уже 21 июля на заседании Совета директоров Центрального банка России может быть принято решение о повышении ключевой ставки.

Аналитик добавил, что с целью нивелирования эффектов инфляции можно рассмотреть инвестиции в короткие облигации относительно качественных заемщиков с премией более 200 базисных пунктов к суверенной кривой.

9 июня Центробанк принял решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 7,5 процента годовых. Ключевой параметр денежно-кредитной политики не меняется с сентября прошлого года.