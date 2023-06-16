ВСУ обстреляли Новую Каховку

Власти Новой Каховки сообщили об обстрелах ВСУ и взрывах в городе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел Новой Каховки в Херсонской области. Об этом сообщил представитель оперативного штаба администрации города, передает РИА Новости.

По его словам, в городе слышны звуки стрельбы и взрывов. Деталей происходящего не приводится.

Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью артиллерии наносят удары по электроподстанции в районе населенного пункта Корсунка под Новой Каховкой. Из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинской армии в нескольких местах около электроподстанции загорелся лес. Представитель администрации Новокаховского городского округа Руслан Агаев назвал целью ВСУ обесточивание района и вышек сотовой связи.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий.