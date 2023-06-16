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08:23, 16 июня 2023Экономика

Россиян предупредили о проблемах с автомобильными маслами

В ЦРПТ предупредили, что доля контрафактных автомобильных масел в России доходит до 50%

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России появились проблемы с качеством автомобильного масла — объем контрафакта по отдельным группам товаров на рынке доходит до 50 процентов. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предупредил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак») Михаил Дубин, передает ТАСС.

«Сами понимаете, качество масла в этих бочках практически никто не контролирует», — заявил он. Дубин также подчеркнул, что зачастую в автомобили вместо специального масла заливают «чуть ли не подсолнечное».

Для решения проблемы необходимо ввести маркировку автозапчастей и автомобильных масел, считает эксперт. ЦПРТ готов поддержать инициативу, если она появится со стороны отрасли.

С поддельными автозапчастями в текущем году столкнулось около 23 процентов российских автомехаников, писали ранее «Известия». Чаще всего работники замечали проблемы именно с маслом. Специалисты допускают, что контрафактом может оказаться также значительная часть продукции, поставляемая по схеме параллельного импорта.

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    Мария Грушко
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