Глава МИД России Лавров заявил о давлении Запада на страны Персидского залива

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о давлении Запада на страны Персидского залива. Об этом глава ведомства сообщил в беседе с RT на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Давление есть, но тот факт, что практически ни одно государство из мирового большинства Глобального Юга не присоединилось к санкциям, показывает, что попытки этого давления не дают результатов», — сказал министр.

Ранее посол России в Индии Денис Алипов заявил, что после начала российской спецоперации на Украине США и их союзники усилили давление на Индию из-за ее «взвешенной политики» в отношениях с Москвой. По его словам, Москва и Дели работают над созданием новых экономических условий, которые позволяют продолжать работать вне зависимости от антироссийских санкций.

