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17:26, 16 июня 2023Бывший СССР

Путин зачитал письма бандеровцев

Президент России Путин зачитал письма бандеровцев об уничтожении жидов

Фото: Григорий Сысоев / фотохост-агентство РИА / ТАСС

Президент России Владимир Путин зачитал письма бандеровцев об «уничтожении жидов» на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляция мероприятия доступна на Rutube.

Накануне сессии форума российский лидер попросил прислать ему соответствующие материалы. Он прочел письмо Ярослава Стенько, руководителя «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) фракции Степана Бандеры.

«39-й год: "Москва и жидовство — самые большие враги Украины. Настаиваю на уничтожении жидов и целесообразности перевести на Украину немецкие методы работы с еврейством". Другой деятель, 10 июля 1941 года, так называемая "Львовская резня", (...) некто Степан Ленкавский: "Относительно жидов применяем все методы, которые приведут к их полному уничтожению"», — прочел письма бандеровцев Путин и спросил: «Это что такое?»

Ранее Путин заявил, что не понимает, как его украинский коллега Владимир Зеленский, имея еврейские корни, может поддерживать неонацистов. Он добавил, что удивлен, как можно возводить в ранг национального героя лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеру, который уничтожал гражданское еврейское население.

В годы Второй мировой войны Степан Бандера возглавлял ОУН, действовавшую на Западной Украине. Он тесно сотрудничал с нацистской Германией. В 1959 году был ликвидирован в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским.

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    Кристина Есикова
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