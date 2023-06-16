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17:30, 16 июня 2023Наука и техника

В России представят новую станцию обнаружения подводных целей «Маяк-С»

КТРВ на XI Международном военно-морском салоне впервые представит станцию «Маяк-С»

Фото: Chris Emil Janssen / Globallookpress.com

Концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор» («МПО — Гидроприбор»), входящий в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) на XI Международном военно-морском салоне (МВМС-2023) впервые представит станцию «Маяк-С». Об этом сообщает ТАСС.

«Запланирована презентация современной гидроакустической станции обнаружения малоразмерных подводных целей "Маяк-С" с улучшенными характеристиками», — рассказали в российской компании.

В июне агентство сообщило, что КТРВ на МВМС-2023, который пройдет в Кронштадте с 21 по 25 июня, планирует представить новую универсальную малогабаритную торпеду УМТ.

В мае корпорация сообщила, что производственное объединение (ПО) «Стрела» активно осваивает производство техники с уникальными скоростными характеристиками.

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    Иван Потапов
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