Песков рассказал о беспрецедентных мерах безопасности на ПМЭФ

Дмитрий Песков рассказал, что на ПМЭФ принимаются беспрецедентные меры безопасности

На нынешнем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) принимаются беспрецедентные, усиленные меры безопасности. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России отметил, что это нормальная практика. «Меры безопасности и меры цифровой безопасности принимаются достаточно усиленные, беспрецедентные. <...> Враг действует нагло и не оставляет своих попыток нанести урон», — сказал Песков.

Песков также обратил внимание, что на ПМЭФ из-за усиленных мер возможны перебои с беспроводным интернетом, за исключением Wi-Fi.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. В пятницу, 16 июня, на мероприятии выступит президент России Владимир Путин.

Ожидается, что глава государства даст оценки ситуации в мире и очертит планы на перспективу. Также будет поднят вопрос положения российской экономики.

До этого глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что Путин решил не встречаться с бизнесменами на ПМЭФ.