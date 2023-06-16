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11:52, 16 июня 2023Россия

Песков рассказал о беспрецедентных мерах безопасности на ПМЭФ

Дмитрий Песков рассказал, что на ПМЭФ принимаются беспрецедентные меры безопасности

Фото: Valeriy Sharifulin / Reuters

На нынешнем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) принимаются беспрецедентные, усиленные меры безопасности. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России отметил, что это нормальная практика. «Меры безопасности и меры цифровой безопасности принимаются достаточно усиленные, беспрецедентные. <...> Враг действует нагло и не оставляет своих попыток нанести урон», — сказал Песков.

Песков также обратил внимание, что на ПМЭФ из-за усиленных мер возможны перебои с беспроводным интернетом, за исключением Wi-Fi.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. В пятницу, 16 июня, на мероприятии выступит президент России Владимир Путин.

Ожидается, что глава государства даст оценки ситуации в мире и очертит планы на перспективу. Также будет поднят вопрос положения российской экономики.

До этого глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что Путин решил не встречаться с бизнесменами на ПМЭФ.

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    Анна Щербакова
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