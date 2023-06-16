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19:49, 16 июня 2023Спорт

Звезда клуба НБА прокомментировал отстранение на 25 матчей

Дисквалифицированный на 25 матчей из-за оружия Джа Морэнт извинился перед НБА и «Мемфисом»

Фото: Petre Thomas / Reuters

Звезда «Мемфис Гриззлис», выступающего в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Джа Морэнт прокомментировал отстранение на 25 матчей. Его слова приводит журналист Эдриан Войнаровски в Twitter.

«У меня было время поразмыслить, и я понял, сколько боли я причинил. Я хочу извиниться перед НБА, "Гриззлис", своими товарищами по команде и городом Мемфис», — заявил баскетболист.

Ранее стало известно, что НБА дисквалифицировала Морэнта за повторную демонстрацию оружия в социальных сетях. В марте игрока уже отстранили на восемь игр за это нарушение. Отмечается, что баскетболисту также запрещено участвовать в любых мероприятиях лиги или команды, пока не истечет срок наказания.

Морэнт выступает за «Мемфис» с 2019 года. Он дважды принимал участие в Матче всех звезд НБА (в 2022-м и 2023-м), а также был признан самым прогрессирующим игроком лиги в 2022 году.

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    Андрей Стрельцов
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