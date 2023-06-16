МВД России изъяло у пенсионерки и ее знакомого автоматы и тысячи патронов

В Пермском крае МВД изъяло у пенсионерки и ее знакомого 3 автомата и 5 тысяч патронов

В Пермском крае полицейские и сотрудники ФСБ задержали пенсионерку и ее знакомого за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

У задержанных изъяты три автомата, более пяти тысяч патронов, приборы для бесшумной стрельбы и ночного видения, оптические прицелы.

По предварительным данным, мужчина купил оружие и другие изъятые предметы несколько лет назад. Часть из них он хранил в своей машине, а другую — под видом инструментов отдал знакомой. Женщина отвезла ящик в квартиру своей подруги-пенсионерки. Та не удержалась и через несколько дней посмотрела, что за «инструменты» ей привезли. Обнаружив оружие, она не заявила о нем в полицию.

В результате суд признал пенсионерку виновной в незаконном хранении оружия и боеприпасов и оштрафовал ее на 20 тысяч рублей. Расследование дела в отношении мужчины продолжается, заявила Волк.