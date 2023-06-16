Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:25, 16 июня 2023Силовые структуры

МВД России изъяло у пенсионерки и ее знакомого автоматы и тысячи патронов

В Пермском крае МВД изъяло у пенсионерки и ее знакомого 3 автомата и 5 тысяч патронов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Пермском крае полицейские и сотрудники ФСБ задержали пенсионерку и ее знакомого за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

У задержанных изъяты три автомата, более пяти тысяч патронов, приборы для бесшумной стрельбы и ночного видения, оптические прицелы.

По предварительным данным, мужчина купил оружие и другие изъятые предметы несколько лет назад. Часть из них он хранил в своей машине, а другую — под видом инструментов отдал знакомой. Женщина отвезла ящик в квартиру своей подруги-пенсионерки. Та не удержалась и через несколько дней посмотрела, что за «инструменты» ей привезли. Обнаружив оружие, она не заявила о нем в полицию.

В результате суд признал пенсионерку виновной в незаконном хранении оружия и боеприпасов и оштрафовал ее на 20 тысяч рублей. Расследование дела в отношении мужчины продолжается, заявила Волк.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости
    Генсек НАТО заявил о непричастности альянса к атакам ДРГ в Белгородской области
    Массовая драка с факелами и кольями в российском городе попала на видео
    Бросившие гранату в отдел полиции россияне извинились на видео перед силовиками
    Видеоигры перестали поддерживать жесткие диски
    Более 5,5 тысячи москвичей с инвалидностью помогли найти работу
    Генпрокурор Краснов анонсировал новый вид надзора для предупреждения нарушений
    Минобороны сообщило об отражении пяти атак ВСУ на Времевском выступе
    Путин наградил Терешкову недавно учрежденным орденом Гагарина
    Рогов назвал поставленную Украине Западом задачу
    МВД России изъяло у пенсионерки и ее знакомого автоматы и тысячи патронов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.