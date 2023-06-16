«Роснефть» и китайская CNPC перешли на оплату сырья в нацвалютах

«Роснефть» заявила о переходе с китайской CNPC на оплату сырья в нацвалютах

«Роснефть» и китайская CNPC перешли на оплату сырья в национальных валютах. Об этом сообщила пресс-служба российской компании по итогам ее встречи с CNPC на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Одним из ключевых направлений сотрудничества "Роснефти" и CNPCявляются поставки нефти, объем которых, в соответствии с действующими контрактами, достигает 40 млн тонн в год. При этом в настоящее время компании перешли на оплату сырья в национальных валютах», – заявила компания.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что в мире утратили доверие к расчетам в долларах, евро или других валютах, которыми манипулируют страны Запада. По словам главы Минфина, отказ от использования долларов касается не только России и Китая, но и прочих государств, которые переходят на платежи в национальных валютах или используют надежные средства тех стран, в которых уверены.

В мае премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что по итогам первого квартала 2023 года товарооборот между Россией и Китаем вырос почти на 25 процентов, до 52 миллиардов долларов. По его словам, рост сопровождается в первую очередь снижением зависимости от западных валют. Он указал, что в 2021 году около четверти расчетов между Москвой и Пекином проводилось в национальных валютах, а в 2022 году — почти две трети. «Будем и дальше повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия и тем самым укреплять экономический суверенитет», — отметил он.