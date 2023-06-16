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18:07, 16 июня 2023Силовые структуры

Бывший российский учитель рассказал на видео о вербовке в ИГ

SHOT: экс-учитель, осужденный к 5 годам за ячейку ИГ в Сибири, рассказал о своей вербовке

Бывший школьный учитель, осужденным к пяти годам заключения за создание ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Красноярском крае, рассказал о методах вербовки мусульман. Видео с ним публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах мужчина говорит, что вербовщики используют психологические методы, убеждая людей ехать воевать в Сирию. Они искажают идеи Корана, вводя в заблуждение мусульман. Он уверен, что вербовщиков финансируют из Америки или других стран, заинтересованных в крахе Сирии и исламских государств. В результате своего заблуждения осужденный сожалеет о потерянных пяти годах, которые мог бы использовать во благо своей семьи, а не за колючей проволокой.

Мужчина приехал с семьей из Таджикистана в Красноярский край и получил в России гражданство. Он работал в школе учителем, но затем насмотрелся пропагандистских роликов ИГ из Сирии и вдохновился идеей воевать. Однако его задержали российские силовики и отдали под суд. Мужчина получил 5,5 года колонии. За время отсидки его лишили российского гражданства, у него родился третий ребенок, которого он даже не видел.

Отбывая срок, он разочаровался в своих идеях ИГ. После освобождения его депортируют на родину, ему запретили въезжать в Россию минимум на 50 лет.

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    Любовь Ширижик
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