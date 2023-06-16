Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Александра Саснович
1:0
Завершен
Людмила Самсонова
Хертогенбосх (ж)
Эмина Бектас
0:2
Завершен
Екатерина Александрова
Хертогенбосх (ж)
Вероника Кудерметова
Сегодня
18:55 (Мск)
Селин Наэф
Хертогенбосх (ж)
Финляндия
Сегодня
19:00 (Мск)
Словения
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа H. 3-й тур
Сан-Марино
Сегодня
21:45 (Мск)
Казахстан
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа H. 3-й тур
Уэльс
Сегодня
21:45 (Мск)
Армения
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа D. 3-й тур
17:11, 16 июня 2023Спорт

Стало известно будущее Ничушкина в «Колорадо» после «инцидента с алкоголем»

The Denver Post: Валерий Ничушкин вернется в расположение «Колорадо» к началу сентября

Фото: Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports / Reuters

Стало известно будущее российского нападающего Валерия Ничушкина в «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщает The Denver Post.

По информации издания, форвард планирует вернуться в расположение команды в сентябре. В это время начнется сбор клуба перед началом сезона-2023/2024.

2 июня департамент полиции Сиэтла опубликовал видео из отеля, где, предположительно, произошел инцидент с участием Ничушкина. 28 апреля The Denver Post сообщил, что в гостиничном номере хоккеиста нашли девушку в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она назвала себя россиянкой, родившейся на Украине. Отмечалось, что уголовное расследование не ведется.

25 апреля Ничушкин покинул расположение «Колорадо» из-за «инцидента с алкоголем». Позже в команде опровергли эту информацию.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости
    Путин оценил шансы ВСУ на прорыв на Времевском выступе
    Путин анонсировал резкое увеличение МРОТ в 2024 году
    СБУ задержала бывшего замминистра обороны Украины
    Военный эксперт усомнился в возможности ВСУ использовать шведские истребители
    Раскрыта связь между весенней аллергией и изменением климата
    На мужа задержанной звезды «Беспринципных» завели два уголовных дела
    Блогерша показала простой способ уложить волосы в самолете без фена
    Стало известно будущее Ничушкина в «Колорадо» после «инцидента с алкоголем»
    Путин назвал вредным потолок цен на российскую нефть
    Путин призвал сделать российскую экономику экономикой высоких зарплат
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.