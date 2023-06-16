Стало известно будущее Ничушкина в «Колорадо» после «инцидента с алкоголем»

The Denver Post: Валерий Ничушкин вернется в расположение «Колорадо» к началу сентября

Стало известно будущее российского нападающего Валерия Ничушкина в «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщает The Denver Post.

По информации издания, форвард планирует вернуться в расположение команды в сентябре. В это время начнется сбор клуба перед началом сезона-2023/2024.

2 июня департамент полиции Сиэтла опубликовал видео из отеля, где, предположительно, произошел инцидент с участием Ничушкина. 28 апреля The Denver Post сообщил, что в гостиничном номере хоккеиста нашли девушку в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она назвала себя россиянкой, родившейся на Украине. Отмечалось, что уголовное расследование не ведется.

25 апреля Ничушкин покинул расположение «Колорадо» из-за «инцидента с алкоголем». Позже в команде опровергли эту информацию.