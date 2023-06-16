Идею узаконить понятие «частичная занятость» объяснили

Депутат Бессараб назвала важной идею узаконить частичную занятость для женщин в декрете

Идея узаконить понятие «частичная занятость» облегчит жизнь женщинам в декрете, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Так в беседе с «Лентой.ру» она объяснила цель соответствующего предложения президента России Владимира Путина.

«Мамы, которые сегодня осуществляют уход за ребенком, не всегда от хорошей жизни соглашаются быть частично занятыми и идти на работу. У нас в обществе определенный период времени уже идет дискуссия, может ли мама получать пособия, если она в то же время работает. Исходя из экономической ситуации и благодаря возможности удаленной работы, многие соглашаются, что мама может быть занята в тот период, когда ребенок спит или отдыхает. Но это не может быть полная занятость», — сказала депутат.

Во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин заявил, что в российском законодательстве необходимо закрепить понятие «частичная занятость».

Предложение российский лидер огласил во время разговора о пособиях по уходу за ребенком. Он настоял на том, чтобы выплаты родителям на детей сохранялись даже при работе с неполным графиком.

