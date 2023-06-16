Появились кадры пожара на предприятии в приграничном российском регионе

Опубликованы фото с места пожара на предприятии в Курской области

Опубликованы фото с места пожара на территории предприятия по производству одеял и подушек с разными наполнителями в Курской области. Кадры появились в Telegram-канале главы приграничного российского региона Романа Старовойта.

ЧП произошло на территории «Бел-Поль» в Курском районе. Огонь начал распространяться со склада хранения продукции и в административном здании.

Ночью сообщалось, что пожара дстигла двух тысяч квадратных метров. В тушении задействовали более 40 человек и 10 единиц техники.

По словам Старовойта, спецслужбы проверяют версию возможной атаки вражеского беспилотника.