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09:56, 16 июня 2023Россия

Появились кадры пожара на предприятии в приграничном российском регионе

Опубликованы фото с места пожара на предприятии в Курской области

Фото: ГУ МЧС России по Курской области

Опубликованы фото с места пожара на территории предприятия по производству одеял и подушек с разными наполнителями в Курской области. Кадры появились в Telegram-канале главы приграничного российского региона Романа Старовойта.

ЧП произошло на территории «Бел-Поль» в Курском районе. Огонь начал распространяться со склада хранения продукции и в административном здании.

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Ночью сообщалось, что пожара дстигла двух тысяч квадратных метров. В тушении задействовали более 40 человек и 10 единиц техники.

По словам Старовойта, спецслужбы проверяют версию возможной атаки вражеского беспилотника.

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    Евгения Куликова
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