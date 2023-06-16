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10:01, 16 июня 2023Россия

Появились фото обломков попытавшегося атаковать вышку связи под Курском БПЛА

Baza показала фото обломков БПЛА, попытавшегося атаковать вышку связи в Курской области

Фото: Telegram-канал Baza

Появились фотографии обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА), попытавшегося атаковать вышку связи в Курской области. Снимки показаны изданием Baza в Telegram.

На представленных фото видны обломки устройства, разбросанные по полю.

Как утверждает Baza, в результате детонации беспилотника загорелись два здания предприятия «Бел-Поль» в курском поселке Красниково.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что спецслужбы проверяют версию возможной атаки беспилотника на предприятие «Бел-Поль» по производству подушек и одеял в Курской области, где произошел пожар. Он предположил, что устройство могло быть направлено со стороны Украины.

О происшествии на предприятии «Бел-Поль» в поселке Красниково Курской области стало известно в пятницу, 16 июня. К тушению возгорания были привлечены более 40 человек и 10 единиц техники. Пожар уже удалось ликвидировать.

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    Анна Щербакова
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