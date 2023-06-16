Путин назвал вредным потолок цен на российскую нефть

Путин: потолок цен на нефть и любые нерыночные ограничения вредны для мировой торговли

Потолок цен на нефть, как и любые другие нерыночные ограничения являются вредными для мировой торговли. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

По словам главы государства, Россия вместе с партнерами, в числе которых ОПЕК+, старается минимизировать последствия «политически мотивированных решений» в экономике. В результате скидки на российские энергоресурсы на мировом рынке становятся минимальными. Добыча энергоресурсов в стране растет, объемы продаж приличные, никакой катастрофы нет, подчеркнул Путин.

Страны «Большой семерки» (G7) ввели предельную цену на российскую нефть 5 декабря 2022 года. Потолок установили на уровне 60 долларов за баррель. При продаже сырья по цене выше этого уровня государствам G7 перестали оказывать услуги, сопровождающие ее транспортировку. В ответ в России запретили поставки российской нефти и нефтепродуктов любым покупателям по условиям потолка цен.

В апреле президент России разрешил соблюдать потолок цен на нефть при одном условии — при поставках топлива дружественным странам по уже заключенным контрактам.

