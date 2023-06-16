Поветкин рассказал об изменившемся отношении к Усику

Боксер Александр Поветкин заявил, что больше не болеет за Александра Усика

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин рассказал об изменившемся отношении к украинцу Александру Усику. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я знал [его] с другой стороны. Наверное, ему не оставили выбора — какие-то силы его заставили. Что-то случилось, что он начал нести всякую ерунду. Про меня там начали говорить», — прокомментировал Поветкин политические заявления украинца. Спортсмен также заявил, что больше не болеет за Усика.

11 января Усик обратился к россиянам во время прямого эфира в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Он назвал «свинособаками» граждан, поддерживающих спецоперацию на Украине.

Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года и бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На профессиональном ринге он одержал 36 побед, потерпел три поражения и один поединок завершил вничью.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.