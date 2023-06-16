Украинского офицера осудили на 23 года за приказ обстрелять больницу в Волновахе

Суд приговорил к 23 годам майора ВСУ за приказ обстрелять из танка больницу в Волновахе

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к 23 годам лишения свободы командира батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) майора Дмитрия Швеца, который приказал обстрелять из танка больницу в Волновахе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Мужчину признали виновным в покушении на убийство двух и более лиц, а также в жестоком обращении с гражданским населением во время вооруженного конфликта и умышленном повреждении чужого имущества.

По данным следствия, в 2022 году при отступлении из города Швец приказал танковому экипажу обстрелять здание Волновахской центральной районной больницы, где были 26 медицинских работников и одна местная жительница. В результате обстрела было разрушено отделение реанимации, неврологии и гинекологии, а также уничтожено медицинское оборудование. Люди внутри не пострадали, потому что были в помещениях, куда не попали снаряды. Ущерб оценивается в 21,5 миллиона рублей.

