Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:09, 16 июня 2023Мир

Путин ответил на вопрос о совете Байдену фразой «не мне его учить»

Путин ответил на вопрос о совете для президента США Джо Байдена фразой «не мне его учить»

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, какой совет он бы хотел дать лидеру США Джо Байдену в сфере взаимоотношений с Москвой, фразой «не мне его учить», указав на его опыт в качестве международного политика. Трансляция выступления российского главы государства в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ) доступна на Rutube.

«Президент Байден взрослый человек и опытный политик, не мне его учить. Пусть он делает то, что считает нужным, а мы будем делать то, что соответствует интересам Российской Федерации и народа России. И с этим придется всем считаться», — заявил президент.

Ранее Путин заявил, что у России нет практически никаких контактов с США. «Не исключаю, что если бы была другая администрация, нам бы все-таки удалось пойти по мирному плану урегулирования, от которого и на Украине, и в западных столицах, к сожалению, отказались», — отметил он. Глава государства также подчеркнул, что российская сторона от диалога не отказывалась.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    Путин пообещал рассмотреть варианты ударов по F-16 для ВСУ за пределами Украины
    Леонардо Ди Каприо затеял грандиозный ремонт своего поместья
    Лавров прокомментировал слова Путина об ударах по F-16 за пределами Украины
    Россиянка пожаловалась на обратный эффект «уколов красоты»
    ФСБ пришла с обыском в военкоматы российского города
    Идею узаконить понятие «частичная занятость» объяснили
    Путин назвал экономику США великой
    Звезду НБА отстранили на 25 матчей за публикации в социальных сетях
    Песков порассуждал о Западе и выступлении Путина на ПМЭФ
    Актриса и мать троих детей Хилари Дафф назвала способ поддерживать форму
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.