Путин ответил на вопрос о совете Байдену фразой «не мне его учить»

Путин ответил на вопрос о совете для президента США Джо Байдена фразой «не мне его учить»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, какой совет он бы хотел дать лидеру США Джо Байдену в сфере взаимоотношений с Москвой, фразой «не мне его учить», указав на его опыт в качестве международного политика. Трансляция выступления российского главы государства в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ) доступна на Rutube.

«Президент Байден взрослый человек и опытный политик, не мне его учить. Пусть он делает то, что считает нужным, а мы будем делать то, что соответствует интересам Российской Федерации и народа России. И с этим придется всем считаться», — заявил президент.

Ранее Путин заявил, что у России нет практически никаких контактов с США. «Не исключаю, что если бы была другая администрация, нам бы все-таки удалось пойти по мирному плану урегулирования, от которого и на Украине, и в западных столицах, к сожалению, отказались», — отметил он. Глава государства также подчеркнул, что российская сторона от диалога не отказывалась.