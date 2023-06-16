Путин высказался о контактах России и США

Президент Путин заявил, что у России нет практически никаких контактов с США

Президент России Владимир Путин в ходе сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказался о контактах с Соединенными Штатами. Трансляция мероприятия доступна на Rutube.

Российский лидер признался, что в настоящий момент как таковых контактов между странами нет. «Не исключаю, что если бы была другая администрация, нам бы все-таки удалось пойти по мирному плану урегулирования, от которого и на Украине, и в западных столицах, к сожалению, отказались», — отметил он.

Глава государства также подчеркнул, что российская сторона от диалога не отказывалась. «Ну не хотят разговаривать — и не надо. Они захотят. А мы посмотрим, в какой момент и о чем с ними можно говорить», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Путин ответил на требование к России сократить ядерное оружие фразой «хрен им».