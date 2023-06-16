Путин заявил о продолжении строительства ледокольного флота

Президент Путин заявил, что Россия продолжит строительство ледокольного флота

Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форме (ПМЭФ) заявил, что в стране продолжится строительство ледокольного флота. Трансляция выступления доступна на Rutube.

«Продолжим строительство ледокольного флота. Такие суда необходимы для Северного морского пути (СМП)», — пояснил глава государства.

В 2022 году, отметил Путин, по СМП прошли 34 миллиона тонн грузов. Он добавил, что Москва ожидает кратного увеличения грузопотока в следующем году.

Ранее стало известно, что правительство России расширило план развития Севморпути до 2035 года, дополнив его новыми мероприятиями. Из соответствующего распоряжения следует, что речь идет о создании российских образцов наиболее значимого оборудования, необходимого для строительства ледоколов, а также грузовых и спасательных судов.