69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
15:28, 16 июня 202369-я параллель

Путин заявил о продолжении строительства ледокольного флота

Президент Путин заявил, что Россия продолжит строительство ледокольного флота

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форме (ПМЭФ) заявил, что в стране продолжится строительство ледокольного флота. Трансляция выступления доступна на Rutube.

«Продолжим строительство ледокольного флота. Такие суда необходимы для Северного морского пути (СМП)», — пояснил глава государства.

В 2022 году, отметил Путин, по СМП прошли 34 миллиона тонн грузов. Он добавил, что Москва ожидает кратного увеличения грузопотока в следующем году.

Ранее стало известно, что правительство России расширило план развития Севморпути до 2035 года, дополнив его новыми мероприятиями. Из соответствующего распоряжения следует, что речь идет о создании российских образцов наиболее значимого оборудования, необходимого для строительства ледоколов, а также грузовых и спасательных судов.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости
    Русские хакеры напали на сотни западных компаний и госорганы. Среди их жертв — «Би-би-си», Shell и Минэнерго США
    Раскрыта дата оглашения приговора жене бывшего чеченского судьи
    Столтенберг анонсировал первое заседание совета Украина — НАТО
    В НАТО не смогли согласовать план обороны на случай войны с Россией
    Россиянам назвали оптимальную разницу между температурой дома и на улице
    Путин предложил ввести KPI для вузов
    Путин заявил о просьбах российского бизнеса не пускать ушедшие компании обратно
    Филипп Киркоров проигнорировал просьбу фаната на инвалидном кресле сделать фото
    Борис Джонсон станет колумнистом Daily Mail
    В МИД Польши прокомментировали инцидент с делегацией президента ЮАР
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.