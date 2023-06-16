Путин в ходе ПМЭФ заявил о попытке ВСУ атаковать на запорожском направлении

Путин во время разговора на ПМЭФ заявил о попытке ВСУ атаковать на запорожском направлении

Президент России Владимир Путин прямо во время разговора на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать на запорожском направлении. Трансляция выступления главы государства доступна на Rutube.

Вопрос об Украине главе государства задал модератор ПМЭФ политолог Дмитрий Саймс. Во время официального выступления Путина, которое продлилось полтора часа, тема конфликта на Украине не поднималась.

Российский лидер отметил, что прямо сейчас Украина предпринимает новые попытки контрнаступления, бои идут на запорожском направлении. Однако, по мнению Путина, шансов у Киева нет.

6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, что ВСУ предприняли давно обещанную попытку контрнаступления. Для этого, как уточнялось, украинская армия сосредоточила большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы страны уже ведут контрнаступление, но не раскрыл подробностей операции.