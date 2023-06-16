Определена природа необычного квазара

Астрономы Университета Иллинойса определили природу сдвоенного квазара SDSS J0823+2418

Ученые Университета Иллинойса определили природу необычного сдвоенного квазара SDSS J0823+2418. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале arXiv.

Квазары представляют собой активные ядра галактик очень высокой светимости, испускающие электромагнитное излучение в радио-, инфракрасном, видимом, ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах. Они являются одними из самых ярких и очень далеких объектов. Квазар SDSS J0823+2418 имеет красное смещение z=1,81, что равно времени путешествия света до Земли в 9,9 миллиарда лет.

SDSS J0823+2418 рассматривается как пекулярный источник, то есть его природа до конца не ясна. Наблюдения предполагают, что это может быть либо двойной квазар, либо квазар, чье изображение раздвоилось из-за гравитационного линзирования. В ходе нового исследования ученые воспользовались методом варстрометрии, который основан на выявлении переменных флуктуаций в центре нечеткого источника излучения.

Изображение SDSS J0823+2418 показывает, что оно состоит из двух источников, обозначенных как N и S, разделенных примерно 0,64 угловой секунды. Были обнаружены устойчивые отношения потоков в различных диапазонах электромагнитных волн, что предполагает сильное гравитационное линзирование. Это подтверждается последующим моделированием линзы.

Авторы отмечают, что SDSS J0823+2418, таким образом, является одним из примерно 100 подтвержденных гравитационно-линзированных квазаров с большим красным смещением.