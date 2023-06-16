Рита Ора показала фигуру в купальнике во время пляжного отдыха в Сиднее

Британская певица и актриса Рита Ора попала в объектив папарацци во время пляжного отдыха. Соответствующие кадры публикует The Sun.

32-летняя поп-исполнительница и ее муж Тайка Вайтити проводят отпуск в Сиднее, Австралия. Знаменитость показала фигуру в купальнике красного цвета с декором в виде кольца на лифе. При этом волосы Оры были собраны в небрежный пучок, а на ее лице отсутствовал макияж. Ее запечатлели в черных солнцезащитных очках с колье и несколькими браслетами на руках.

В мае Рита Ора ответила на нападки хейтеров, которые регулярно критикуют ее откровенный стиль. «Люди постоянно осуждают меня за оголяющие тело образы, называя их чересчур вульгарными. Мне кажется, что это явный признак мизогонии!» — возмутилась она.