Глава «Мы вместе с Россией» Рогов: США поставили ВСУ задачу достичь успехов к саммиту НАТО

США поставили президенту Украине Владимиру Зеленскому задачу достичь успехов на фронте к саммиту НАТО, который пройдет в июле 2023 года в Литве, заявил РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«У Зеленского осталось чуть больше трех недель, поэтому он и бросает все новые и новые резервы на верную смерть, жертвуя тысячами солдат, чтобы выслужиться перед западным начальством и показать способность украинских войск к наступательным действиям», — сказал Рогов.

Он также отметил, что от успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) зависит дальнейшая помощь Запада киевским властям. Однако в Запорожской области украинские части уперлись в российскую оборону, потеряв тысячи солдат и не достигнув значительного успеха, заметил Рогов.

Ранее глава «Мы вместе с Россией» рассказал, что ВСУ активизировали наступление под Ореховым в Запорожской области. По его словам, украинская армия пытается пробиться к городу Токмак.