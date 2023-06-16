Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:31, 16 июня 2023Бывший СССР

Рогов назвал поставленную Украине Западом задачу

Глава «Мы вместе с Россией» Рогов: США поставили ВСУ задачу достичь успехов к саммиту НАТО

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

США поставили президенту Украине Владимиру Зеленскому задачу достичь успехов на фронте к саммиту НАТО, который пройдет в июле 2023 года в Литве, заявил РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«У Зеленского осталось чуть больше трех недель, поэтому он и бросает все новые и новые резервы на верную смерть, жертвуя тысячами солдат, чтобы выслужиться перед западным начальством и показать способность украинских войск к наступательным действиям», — сказал Рогов.

Он также отметил, что от успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) зависит дальнейшая помощь Запада киевским властям. Однако в Запорожской области украинские части уперлись в российскую оборону, потеряв тысячи солдат и не достигнув значительного успеха, заметил Рогов.

Ранее глава «Мы вместе с Россией» рассказал, что ВСУ активизировали наступление под Ореховым в Запорожской области. По его словам, украинская армия пытается пробиться к городу Токмак.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    В Киеве прогремели взрывы после ракетного удара
    Эксперт по бизнесу дала рекомендации при потере интереса к работе
    Массовая драка с факелами и кольями в российском городе попала на видео
    Бросившие гранату в отдел полиции россияне извинились на видео перед силовиками
    Видеоигры перестали поддерживать жесткие диски
    Более 5,5 тысячи москвичей с инвалидностью помогли найти работу
    Генпрокурор Краснов анонсировал новый вид надзора для предупреждения нарушений
    Минобороны сообщило об отражении пяти атак ВСУ на Времевском выступе
    Путин наградил Терешкову недавно учрежденным орденом Гагарина
    Рогов назвал поставленную Украине Западом задачу
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.