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20:18, 16 июня 2023Путешествия

Россиянам назвали способы быстро стать «своими» в Дубае

Агентство «Этажи» посоветовало россиянам в Дубае вступать в сообщества по интересам

Фото: Unsplash

Россиянам, желающим отправиться в длительное путешествие или переехать в Дубай, рассказали о способах быстро освоиться и стать «своими» в эмирате. Их «Ленте.ру» назвал основатель агентства недвижимости «Этажи» в Дубае Данис Латыпов.

Эксперт посоветовал соотечественникам вступать в сообщества по интересам, которые очень развиты в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В их числе — бизнес-клубы, нетворкинг, тренинги, клубы женщин по интересам, спорт-сообщества и многое другое. Основатель агентства добавил, что существует сайт и группа «Русские Эмираты», где можно узнать последние новости и события русскоговорящего комьюнити и найти единомышленников. 

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«Один из самых больших бизнес-клубов — Vision Business Club — также представлен в Дубае. В нем в основном все участники — русскоговорящие: из стран СНГ и России», — пояснил Латыпов. Чтобы вступить в клуб, по словам эксперта, нужно заплатить полугодовой или годовой взнос: в среднем эта сумма составляет от тысячи до десяти тысяч долларов. Есть и другой вариант — платить за каждое отдельное мероприятие. В этом случае участие обойдется примерно в две-три тысячи рублей.

Ранее российским туристам назвали отели ОАЭ с бесплатным отдыхом для детей. В список попали 20 отелей популярной курортной страны, в частности, The Oberoi Beach Resort Al Zorah, Jumeirah Beach Hotel, Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites, Atlantis The Palm Dubai, The Ritz Carlton Dubai, Caesars Dubai, JA Palm Tree Court, W The Palm Dubai и Grand Hyatt Dubai.

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    Марина Черняк
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