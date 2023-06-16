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17:16, 16 июня 2023Бывший СССР

СБУ задержала бывшего замминистра обороны Украины

СБУ заподозрила бывшего замминистра обороны Украины в хищениях при закупке военной формы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего заместителя обороны страны за хищение при закупке бронежилетов и зимней военной формы. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

По версии спецслужб, замминистра и его подельник присвоили себе более 100 миллионов гривен на бронежилетах, приобретенных ниже закупочной стоимости. Кроме того, подозреваемые провели закупку некачественной партии зимних военных курток и штанов на сумму более 900 миллионов гривен.

СБУ сообщила задержанным о подозрениях по части 5 статьи 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и части 2 статьи 28 (Препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Ранее СБУ обвинила российского философа Александра Дугина в посягательстве на территориальную целостность Украины. Ему вменяют отрицание существования украинской государственности и поддержку проведения специальной военной операции.

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    Алевтина Запольская
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