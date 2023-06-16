НАТО всерьез восприняла размещение ядерного оружия в Белоруссии

Столтенберг заявил, что НАТО всерьез воспринимает размещение ядерного оружия в Белоруссии

Североатлантический альянс серьезно относится к размещению российского ядерного оружия на территории Белоруссии. Опасения высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«НАТО восприняла всерьез заявление России о размещении ядерного оружия в Белоруссии, мы видим приготовления к этому», — сказал он. Столтенберг при этом добавил, что пока альянс не видит необходимости менять ядерную конфигурацию.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что Вашингтон не видит угрозы ядерной войны в размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии.

13 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск получил от России ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем примененные в Хиросиме и Нагасаки. Он отметил, что тактическое ядерное оружие не будет храниться в одном месте, его рассредоточат по территории республики.