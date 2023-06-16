Sony запустила сервис облачного стриминга игр для PS5

Sony начала тестирование сервиса потоковой передачи игр на PlayStation 5

Компания Sony запустила тестирование возможности потоковой передачи игр на приставку PlayStation 5. Об этом сообщается в блоге PlayStation.

«В настоящее время мы тестируем облачную потоковую передачу для поддерживаемых PS5-игр», — отметили представители компании. Облачный стриминг означает, что пользователям не придется скачивать игры на свои консоли, чтобы затем передавать их на другие устройства.

На текущий момент стриминг доступен на ПК, компьютерах Mac, смартфонах iOS и Android. Однако для передачи данных необходимо, чтобы игра была предварительно загружена на PS5 — приставка используется в качестве хоста. В корпорации отметили, что начали тестировать сервис среди ограниченного круга владельцев PS5. В ближайшем будущем такая возможность появится в подписке PlayStation Plus Premium.

Вице-президент Sony Ник Магуайр отметил, что облачный стриминг поддерживают игры из каталога PlayStation Plus, демоверсии и некоторые тайтлы для PS5.

В конце мая компания Sony представила компактную консоль Project Q. Устройство, которое поддерживает запуск игр по Wi-Fi через функцию Remote Play, получило восьмидюймовый дисплей и встроенный контроллер.