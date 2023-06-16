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10:24, 16 июня 2023Россия

Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за 15 июня

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках на регион за прошедшие сутки. Об обстрелах, зафиксированных 15 июня, он сообщил в Telegram.

По данным Гладкова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли многосторонний автомобильный пункт пропуска Нехотеевка в Белгородском районе — по нему было зафиксировано семь прилетов. В селе Щетиновка упали две противотанковые управляемые ракеты.

Также под атаку попала окраина села Тишанка в Волоконовском районе — там зафиксировали девять прилетов из миномета. Еще три минометных снаряда было выпущено рядом с поселком Горьковский в Грайворонском городском округе, а рядом с селом Поповка в Краснояружском районе зафиксировали атаку четырех дронов-камикадзе.

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В селе Белянка Шебекинского округа насчитали десять прилетов из артиллерии. В поселок Первомайский прилетело семь минометных снарядов, а в село Новая Таволжанка — два. Еще один минометный снаряд был выпущен по Шебекино.

Губернатор отметил, что в результате атак на регион разрушений и пострадавших нет.

Днем ранее Гладков сообщил, что ВСУ ударили по Шебекинскому городскому округу Белгородской области 20 раз.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Варвара Родикова
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