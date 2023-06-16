Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за 15 июня

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках на регион за прошедшие сутки. Об обстрелах, зафиксированных 15 июня, он сообщил в Telegram.

По данным Гладкова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли многосторонний автомобильный пункт пропуска Нехотеевка в Белгородском районе — по нему было зафиксировано семь прилетов. В селе Щетиновка упали две противотанковые управляемые ракеты.

Также под атаку попала окраина села Тишанка в Волоконовском районе — там зафиксировали девять прилетов из миномета. Еще три минометных снаряда было выпущено рядом с поселком Горьковский в Грайворонском городском округе, а рядом с селом Поповка в Краснояружском районе зафиксировали атаку четырех дронов-камикадзе.

В селе Белянка Шебекинского округа насчитали десять прилетов из артиллерии. В поселок Первомайский прилетело семь минометных снарядов, а в село Новая Таволжанка — два. Еще один минометный снаряд был выпущен по Шебекино.

Губернатор отметил, что в результате атак на регион разрушений и пострадавших нет.

Днем ранее Гладков сообщил, что ВСУ ударили по Шебекинскому городскому округу Белгородской области 20 раз.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.