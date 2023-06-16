Россияне бросили гранату в здание полиции и сняли это на видео

СКР: двое жителей Приамурья бросили гранату в здание полиции Тынды и сняли это на видео

Двое жителей Приамурья бросили гранату в здание полиции Тынды, засняв происходящее на видео. Об этом РИА Новости сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Амурской области.

По данным ведомства, запись с инцидентом появилась в сети. На ней двое мужчин у здания отдела полиции грозят силовикам расправой, затем один из них кидает похожий на гранату предмет в здание, слышен хлопок. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Правоохранители установили личности мужчин и их местонахождение. Один был задержан в Белогорском районе, второй оказался жителем Тынды. Их поместили в изолятор временного содержания. Они использовали для совершения преступления светошумовую гранату. Здание полиции в результате инцидента не повреждено.

Позже в интернете было размещено видео с извинениями задержанных перед сотрудниками полиции.