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11:41, 16 июня 2023Силовые структуры

Бросившие гранату в отдел полиции россияне извинились на видео перед силовиками

СКР показал видео с двумя мужчинами, бросившими светошумовую гранату в отдел полиции Тынды
Начало событий в новости Россияне бросили гранату в здание полиции и сняли это на видео

Двое мужчин, бросивших светошумовую гранату на территорию отдела полиции Тынды, извинились перед силовиками за содеянное. Видео с ними предоставили «Ленте.ру» в управлении Следственного комитета России (СКР) по Амурской области.

На кадрах виден следователь, зачитывающий обвинение в хулиганстве двоим мужчинам. Один из них говорит, что просит прощения у полицейских и раскаивается в содеянном.

По данным следствия, под утро 8 июня двое пьяных мужчин 27 и 36 лет проходили мимо здания тындинского отдела МВД, один из них решил проверить страйкбольную гранату, которую он купил днем ранее. В итоге они бросили ее через забор на территорию полицейского участка.

Мужчины дали признательные показания. По ходатайству следователя обоих арестовали.

16 июня стало известно о задержании двоих жителей Приамурья за хулиганство. Они снимали на видео свой поступок, после его публикации в сети их привлекли к уголовной ответственности.

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    Любовь Ширижик
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