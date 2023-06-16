Бросившие гранату в отдел полиции россияне извинились на видео перед силовиками

СКР показал видео с двумя мужчинами, бросившими светошумовую гранату в отдел полиции Тынды

Россияне бросили гранату в здание полиции и сняли это на видео

Начало событий в новости Россияне бросили гранату в здание полиции и сняли это на видео

Двое мужчин, бросивших светошумовую гранату на территорию отдела полиции Тынды, извинились перед силовиками за содеянное. Видео с ними предоставили «Ленте.ру» в управлении Следственного комитета России (СКР) по Амурской области.

На кадрах виден следователь, зачитывающий обвинение в хулиганстве двоим мужчинам. Один из них говорит, что просит прощения у полицейских и раскаивается в содеянном.

По данным следствия, под утро 8 июня двое пьяных мужчин 27 и 36 лет проходили мимо здания тындинского отдела МВД, один из них решил проверить страйкбольную гранату, которую он купил днем ранее. В итоге они бросили ее через забор на территорию полицейского участка.

Мужчины дали признательные показания. По ходатайству следователя обоих арестовали.

16 июня стало известно о задержании двоих жителей Приамурья за хулиганство. Они снимали на видео свой поступок, после его публикации в сети их привлекли к уголовной ответственности.