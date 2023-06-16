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20:05, 16 июня 2023Экономика

Литва захотела ограничить транзит электроники из-за России

В Литве захотели на год ограничить транзит товаров двойного назначения из-за России

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Минэкономики Литвы предложит правительству ограничить на год транзит товаров двойного назначения по территории страны из опасений, что эта продукция может направляться в Россию. Об этом сообщает Sputnik Литва.

По словам министра Аушрине Армонайте, наблюдается непропорциональное увеличение транзита таких товаров, прежде всего электроники, в страны Средней Азии. Транзит идет наземным путем через территорию Белоруссии и России и литовские чиновники подозревают, что некоторые из указанных товаров могут использоваться в ходе боевых действий на Украине.

Как объяснил замминистра Каролис Жемайтис, большая часть этих устройств или товаров сейчас не под санкциями ЕС, поэтому в Литве решили составить собственный список, который позволит не пускать их через границу в Белоруссию и Россию.

Запрет коснется и экспорта литовской продукции. Местные компании тоже не смогут поставлять товары в страны Азии наземным способом через Россию и Белоруссию.

В мае СМИ обнаружили, что при пересылке из Евросоюза в Армению, Казахстан и Киргизию исчезли авиадетали, газовые турбины, оптическое оборудование и иные товары двойного назначения на сумму в миллиард долларов. В Financial Times предположили, что речь идет о призрачной торговле, когда реальный покупатель остается в тени по тем или иным причинам, а сами товары оказались в России.

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    Дмитрий Воронин
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